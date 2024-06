La Jornada buscó la posición del INM y hasta anoche no se dio una versión oficial sobre la operación. La acción se dio justo un día después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, decretó nuevas medias migratorias que endurecen los requisitos para solicitar asilo.

Quienes han estado con anterioridad informan a los que vienen en camino sobre este espacio para resguardarse en lo que toman energía para continuar hacia el norte o en lo que esperan el trámite de asilo ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), por lo que la población aquí es volátil.

Se calcula que en estos días pernoctaban en la explanada entre 300 y 400 personas.

El campamento fue instalado hace más de dos años –por su cercanía a la Comar– y son varios los desalojos realizados por el INM. El año pasado se aplicaron al menos dos operativos. Hace unas semanas, se reportó el fallecimiento por complicaciones respiratorias de un bebé hondureño de seis meses.

Según una ciudadana de Venezuela, acompañada de varios connacionales, un agente les comentó que les entregarían documentos para circular libremente, trabajar y estar tranquilos en México. Pero eso es mentira; fue lo que me dijeron cuando yo venía en camino y me agarraron la primera vez y me regresaron para Tuxtla (Gutiérrez, Chiapas), cuando ya venía en San Pedro Pochutla, Oaxaca , relató.

Un hombre de Haití que llegó hace un mes a la Ciudad de México contó: Nos dicen que nos van a dar un documento de residencia, no creemos a 100 por ciento. Tenemos mucho miedo. Por la condición que estamos lo aceptamos, pero no porque creamos que lo van a hacer .

Al cierre de esta edición, personal de limpia de la capital retiraba casas de campaña, anafres, ropa, cobijas, juguetes y trastes, entre otros objetos que los migrantes tenían en el lugar.