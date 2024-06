Alma E. Muñoz y Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Jueves 6 de junio de 2024, p. 8

Por tercer día consecutivo, ayer la virtual mandataria electa, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió felicitaciones por su triunfo en las elecciones del 2 de junio. El ex presidente Enrique Peña Nieto le llamó por teléfono, en tanto que el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, la visitó en las oficinas donde la morenista ha estado trabajando esta semana.

Recibí la llamada de felicitación, por nuestro triunfo, del ex presidente Enrique Peña Nieto, lo cual agradezco mucho , escribió en la plataforma X la virtual triunfadora de los comicios del domingo.

A su vez, Batres dijo en breve entrevista que la felicitó, y destacó que no hay impedimento para encontrarse con la ex jefa de Gobierno capitalino porque ya acabó la veda electoral. Nada más la felicitamos; fue una victoria única, por lo pronto vine a felicitarla, ya tenía tiempo de no verla , comentó al salir de la reunión privada que sostuvieron en la calle Acuario, en Iztapalapa.