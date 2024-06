Arturo Sánchez Jiménez y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Jueves 6 de junio de 2024, p. 7

“Se mantendrá el diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera de ayer.

Y en tono de reproche, señaló que el martes por la tarde no había policías resguardando Palacio Nacional mientras él estaba reunido con la dirigencia de la CNTE, y desde afuera un grupo de docentes lanzó piedras al edificio.

Dijo que en el momento en que la policía capitalina se movilizó –lo que derivó en un choque con los maestros– “ya había pasado todo. “Hoy hasta tuve que hacer un llamado a que cuiden, porque es mejor prevenir que lamentar.

“Ayer lo que hicieron algunos maestros, y quién sabe si maestros –acotó– de tirar piedras aquí, al Palacio, no les ayuda”, advirtió, y pidió a los dirigentes magisteriales y a las autoridades “tener cuidado, porque no es con violencia como se avanza en defender al pueblo.