El vocero del grupo de Morena en el Senado, César Cravioto, precisó que la integración de la Comisión Permanente se vota en el último día de sesiones del periodo en cada cámara. Los grupos parlamentarios presentan sus propuestas y el pleno las ratifica. En el caso de la cámara alta, agregó, se eligió a 20 legisladores y sus respectivos suplentes. El PAN no propuso a Gálvez, quien en ese momento ya estaba en campaña electoral, y si quisiera ahora integrarla, se tendría que convocar a un periodo extraordinario, para que el pleno senatorial hiciera el cambio, lo cual es poco probable.

Ojalá, agregó, no pretenda usar al Senado para una nueva etapa de la guerra sucia contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

No creo que se haya reintegrado de inmediato a su escaño sólo para cobrar los tres meses de dieta que aún quedan , comentó José Narro. A su juicio, la ex candidata debería darse el lugar que le corresponde y actuar con la dignidad de quien contendió por la Presidencia de la República y quedó en segundo lugar.

Aunque ya regresó al Senado, la ex candidata presidencial de PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, no podrá integrarse a la Comisión Permanente, toda vez que quienes conforman ese órgano que opera durante los recesos del Congreso fueron electos por los plenos de ambas cámaras, que son también quienes pueden hacer cambios, advirtieron senadores de Morena.

Gálvez justificó ayer que su regreso al Senado, tras perder los comicios, será para presentar una serie de iniciativas, entre ellas, que se reforme la ley para que un presidente de la República pueda enfrentar la justicia por su intervención en el proceso electoral . A la vez, consideró que ser presidente de todos y sólo trabajar para que su partido gane elecciones es traición a la patria y debe haber consecuencias .

En un video que difundió en sus redes sociales detalló que otra de las propuestas que presentará en los poco menos de tres meses que volverá a su escaño tiene como objetivo que se proteja a las víctimas del mal gobierno y se les ayude a resolver sus problemas con recursos para medicinas de niños con cáncer, la búsqueda y reconocimiento de desaparecidos, acabar con la violencia a las mujeres y campesinos afectados por el cambio climático .

Durante el mensaje de un minuto con 40 segundos, también dijo a sus simpatizantes que no los abandonará. Yo nunca me sentí sola en la campaña porque siempre conté con ustedes. Es mi turno y seguiré luchando por ustedes. No los voy a abandonar”, expresó.

La panista adelantó que presentará otras dos iniciativas. Una estaría encaminada a que se castigue a los legisladores que no cumplieron con su deber, para debilitar las instituciones del Estado mexicano . Como ejemplo, refirió a quienes por decisión u omisión dejaron de nombrar a magistrados del Tribunal Electoral y comisionados de transparencia .