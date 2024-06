En tanto, al asistir a la junta distrital federal 17, consultado en entrevista sobre el futuro de la coalición Fuerza y Corazón por México, el dirigente panista Marko Cortés señaló que los legisladores de oposición necesitan sumar esfuerzos para evitar el plan C.

El dirigente panista ratificó que impugnarán el proceso electoral por la reincidente intervención desde Palacio Nacional .

Sostuvo que fueron más de 40 las amonestaciones, los llamados de atención del INE al presidente de la República, por estar interviniendo en el proceso electoral , y denunció un despilfarro de recursos públicos para el proceso interno de Morena y sus aliados.

Aseveró: el proceso del pasado 2 de junio no fue equitativo, fue una elección de Estado y por ello es que la impugnamos por responsabilidad democrática. No podemos aceptar que sea válida cuando fue ilegal la actuación permanente del gobierno federal, no podemos convalidar una elección en la cual se usó el poder de manera constante y reiterada, y por eso es nuestro deber .