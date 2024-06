Alonso Urrutia y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Jueves 6 de junio de 2024, p. 3

Casi 18 años después, un déjà vu electoral con los papeles invertidos. En la sesión del Instituto Nacional Electoral, el panista Víctor Hugo Sondon demandó transparentar 100 por ciento los resultados de las casillas instaladas el domingo pasado, por tantas irregularidades , es decir, solicitó el equivalente al voto por voto, casilla por casilla de 2006.

En ese tiempo los del blanquiazul se opusieron al recuento de los sufragios pese a que la diferencia de las preferencias entre candidatos (Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador) fue de 0.56 por ciento; hoy día, la eventual distancia entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez es de 30 puntos porcentuales. Irónico, el petista Gerardo Fernández Noroña se solazó en su respuesta apelando la filosofía popular: “como decía Juan Gabriel: ¿pero qué necesidad? ¿Por qué quieren alargar su agonía? No niego el derecho, pues hagan el recuento en 100 y si quieren dos veces. Lo que deseen para que se transparente . Esta vez cambió la estridencia por el sarcasmo: “me recuerdan cuando era niño, perdía mi equipo favorito y decía: ‘voy a ver la repetición a ver si ahí ganamos’. Van a volver a perder”. Para rematar: no tienen ni una pizca de autocrítica, si postularon “a Alito y a Marko Cortés”.

Se trató de una sesión convocada para abrir los cómputos de las elecciones federales y tuvo nuevos choques entre las coaliciones. Allí comenzó a delinearse el eje del conflicto poselectoral: las interpretaciones sobre los alcances de la sobrerrepresentación en el Congreso que permite la Constitución.

Se intensificó el debate entre la advertencia opositora de no avasallar la legislación para imponer una sobrerrepresentación más allá de lo constitucionalmente permitido y la postura de la coalición ganadora enfatizando que esa condición aplica para partidos, no para alianzas.