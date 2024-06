–¿De dónde es Sylvester?

–De Texas.

–¿Ya radica en México?

–Sí, radica aquí.

–¿Y cuál es la propuesta musical?

–Es música original mía, basada en la temporada de lluvias y en paisajes rurales. Es música tranquila. Muy reflexiva, sí. Eso desde una perspectiva emocional, pero hablando específicamente de música… creo que navegas en la gramática del jazz contemporáneo, sin olvidar las raíces de…

Yo diría que no es tan contemporáneo. No tiene cosas tan aventuradas, como en la cosa de los compases o armonías muy rebuscadas.

–Bueno, esos ya son códigos más vanguardistas. Creo que lo contemporáneo no se cocina forzosamente con trazos rebuscados y complejos, o muy espesos. Sólo se deslinda de los rasgos y las líneas tradicionales.

–Sí. No es jazz tradicional. La música está hecha para que todos podamos improvisar colectivamente, no para destacar a un solista, ni a mí, que soy el del proyecto. Son piezas para que todos podamos construir paulatinamente.

–Tres importantes ensambles están anunciados para Una Noche con JazzMx. El Cuarteto de Magos Herrera, el Trío de Alex Marcado y tu sexteto. Ya figuras entre los grandes nombres de la escena.

–¿Cómo ves?

–Creo que en ese cartel soy como un joven al que se le está dando chance, como para empujarlo. El proyecto de Alex y el de Magos son trabajos ya consolidados, con mucha trayectoria. Nunca me podría comparar con ellos. Estoy agradecido con la curaduría del festival por haberme dado chance de presentar mi nueva idea.

–Pero tu carrera como instrumentista está ya consolidada desde hace tiempo, ¿no?

–A mí me gusta mucho trabajar con otras personas, y casi siempre lo he hecho así. Creo que ahí mi carrera, sí, ya está algo consolidada. pero mi carrera como compositor o como líder de una agrupación no es algo a lo que le haya echado muchas ganas. Y ahí va. Creo que esa carrera ya va despegando. Éste es mi tercer disco… Sé que no estoy muy presente en la programación de los festivales y de los foros, pero poco a poco se van abriendo espacios.

–Esta oportunidad que te da Israel Cupich al incluirte en Una Noche con JazzMx te va a ayudar bastante.

–Sí. Espero que sí. Y lo agradezco mucho.

amalacara@prodigy.net.mx