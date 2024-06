¿Dónde quedó el fomento de prácticas en materia de igualdad, inclusión, no discriminación y respeto a los derechos humanos marcados en el estatuto del sindicato?

Luego del 4 a 0 de Uruguay a la selección nacional les hago una pregunta a los directivos: distinguidos señores: ¿habrán tomado ustedes las placas del tráiler charrúa que le pasó por encima al Tri? Ojalá que sí, porque siendo el futbol el deporte nacional urge una restructuración total y en lo posible también aplicarle el plan C. Espero la respuesta.

Es causa de certidumbre la apertura de paquetes sin reticencia ni cuetes ni pensar echarles lumbre como antes era costumbre. Se ha avanzado en el camino con democracia y con tino el INE trampas no escuda para que no exista duda del pueblo el triunfo genuino.

Estamos muy contentos, felices, ya nos merecíamos tanta alegría, fue una fiesta, un compromiso con la congruencia y las propuestas más generosas. ¡El siglo de las mujeres!, ¡que redoblen las campanas!, Claudia, Clara, los hijos del 68, la generación del 87 al frente, para mandar obedeciendo, gobernar y dirigir un país, multicolor, diverso y único. El futuro de la nueva era se signa y sella en medio de un horizonte prometedor e inédito; en el universo se dibuja otra época, en la cual no podemos olvidar quiénes somos y de dónde venimos, surgimos de los movimientos sociales y la resistencia, ha sido una lucha larga y difícil: somos origen y producto de genocidios y masacres, de represiones, secuestros y desapariciones forzadas; y entonces llegaron nuestros hijos y más tarde se construyó en ese camino Morena y la 4T, que ha ganado y luchado con el corazón en la mano y las ideas como única arma; el proceso no ha sido fácil, pero se ha logrado el triunfo, hasta la victoria, siempre. ¡Felicidades y larga vida a la democracia en México!

iendo la portada de La Jornada de la edición de ayer pienso: un triunfo dos a uno con al menos 18 millones de votos de diferencia, la gente refrenda la confianza en la 4T, mandatarios de todo el mundo felicitando a #ClaudiaPresidentaDeMéxico y aquí la oposición llamando a no dar propinas .

Julio Antonio García Palermo, ex líder sindical gay

Demanda normalizar los flujos migratorios

Si de verdad Washington quisiera resolver el fenómeno de la migración forzada, podría empezar por cambiar sus políticas injerencistas mantenidas en las repúblicas sureñas y centroamericanas porque Estados Unidos propicia el problema que no lo deja dormir.

Los migrantes, forzados a dejar sus terruños y sueños de tener acceso a una prosperidad integral, se topan con dos realidades al mismo tiempo, si no es que más: la poca o nula importancia de sus gobiernos, que no voltean a ver sus necesidades más elementales, por un lado, y por otro, el desdén que muestra el imperio del norte de no dejar que pasen, y si lo logran, son sometidos a la explotación con poca paga y al final aplican medidas expulsivas, creando zozobra en un círculo inhumano.

Las medidas estadunidenses de control han sido insuficientes y de malos resultados; prometieron destinar 578 millones de dólares a países con más problemas de migración, para la contención de éstos; hasta la fecha no se sabe en qué se empleará el monto, que resulta muy precario; la dificultad mayor es económica, además de política y social, viéndolo con esta estructura, resulta difícil encontrar la solución. Por tanto, el gobierno que surgirá en las elecciones de noviembre debería normalizar los flujos migratorios por medio de trabajos temporales de migración regulada y ordenada, pero con debido respeto al ser humano.

México tiene alta responsabilidad con las y los migrantes que se han quedado en nuestro país y sin saber por cuánto tiempo; se requiere un censo y dar mayor atención a la niñez que está sin escuela, salud y alimentación balanceada, atenderlos es un asunto de verdadera humanidad.

Luis Langarica A.

