ras la dura derrota sufrida el domingo, la ex candidata a la Presidencia por el PAN, el PRI y el PRD, Xóchitl Gálvez, anunció que impugnará la elección porque se trató de una competencia desigual contra todo el aparato del Estado . Como parte de esa estrategia, sostuvo que ella y los partidos que la apoyan solicitarán el recuento de los votos en 80 por ciento de las casillas instaladas, 13 por ciento más de las que contempla revisar el Instituto Nacional Electoral (INE). Por su parte, dirigentes de Morena denunciaron graves irregularidades en los comicios para elegir al gobernador de Jalisco y exigen un recuento total en la entidad, así como en las alcaldías capitalinas de Cuauhtémoc y Coyoacán.

En respuesta a expresiones de este tipo, consejeros del INE declararon que la proporción de recuento de actas no se establecerá a pedido de algún contendiente, sino de acuerdo con las causales que marca la ley. Es necesario remarcar que las inconformidades del bloque de derechas y del partido gobernante son de naturaleza muy distinta: mientras el primero no señala ninguna alteración concreta de los materiales electorales y basa su caso en la incredulidad de haber recibido un rechazo tan amplio de la ciudadanía, el segundo ha presentado múltiples evidencias no sólo de la manipulación indebida de boletas y actas, sino también del partidismo mostrado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC). Además de señalar las discrepancias entre el arrollador triunfo de Morena en las elecciones a los congresos federal y local y la presunta derrota –por estrecho margen– en la competencia por la gubernatura, representantes de este partido han sacado a la luz los intentos para desaparecer cientos de miles de boletas, en los que se encuentran involucrados funcionarios del IEPC y de la fiscalía del estado.