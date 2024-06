Las declaraciones del gobierno israelí acerca de que están listos para una operación militar, no significa que tomaron la decisión de llevarla a cabo , aclaró el vocero.

No queremos ver esa crisis del conflicto, que sólo llevaría a una mayor pérdida de vidas tanto de israelíes como de libaneses y dañaría la seguridad y estabilidad de Tel Aviv en la región , comentó Miller.

Miller añadió que Estados Unidos entiende que la situación para Israel en la región es insostenible , y que decenas de miles de ciudadanos no pueden regresar a sus hogares en el norte porque no es seguro debido a los bombardeos y ataques con aviones no tripulados de Hezbollah .

Uso de fósforo blanco

HRW denunció el uso de proyectiles con fósforo blanco contra edificios residenciales en al menos cinco ciudades y localidades en el conflictivo sur de Líbano, lo que podría haber causado lesiones a civiles y viola el derecho internacional.

La ONG detalló en un informe que no había evidencias de lesiones por quemaduras debido al fósforo blanco en Líbano, pero los investigadores oyeron relatos que indicaban posibles daños respiratorios .

Activistas señalan que, de acuerdo con el derecho internacional, disparar estas municiones en zonas pobladas es delito.

El ejército de Israel comentó a la agencia informativa Ap que respeta la normativa internacional en lo relacionado con las municiones y el uso del fósforo blanco, y utiliza el químico como cortina de humo y no para atacar a civiles.