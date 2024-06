▲ Lamento haber llegado tarde... Hay mucho tránsito , afirmó Ringo Starr a un grupo reducido de invitados entre los que estuvo La Jornada, durante una prueba de sonido (de tres rolas) en el Auditorio Nacional, donde tres horas después presentó su epé de cuatro canciones Crooked Boy. Hubiera querido estar en 2020, pero todos sabemos qué pasó , comentó el ex beatle, que estuvo acompañado de su All-Starr Band, conformada por talentos que han triunfado en otras bandas, como el guitarrista de Toto, Steve Lukather; el líder de Men At Work, Colin Hay; el fundador de Average White Band, Hamish Stuart; el saxofonista, flautista y tecladista Warren Ham, otro virtuoso multinstrumentista que ha colaborado con Kansas y Toto, y el ex baterista de Maynard Ferguson y de David Lee Roth, Gregg Bissonette. Edgar Winter, integrante del All-Starr desde hace mucho tiempo, se ausentó de la gira debido a una enfermedad. Su lugar está ocupado de forma temporal por el tecladista y guitarrista de gira de Aerosmith, Buck Johnson. Foto Fernando Aceves. Con información de Juan José Olivares