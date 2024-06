Ataviarse de charro es como un ritual en el que se tienen que precisar detalles. Es decir, “que estén bien sus botones, que se esté muy aseado, lo más impecable posible para dar buena imagen; para que se pueda admirar no sólo al artista, sino a la prenda, que es un emblema nacional, y yo trato de portarla con orgullo. Me fascina estar vestido de charro porque es una manera de expresar mi amor a nuestro país… un grano de arena de algo bueno”.

▲ El traje de charro es una forma de expresar amor a nuestro país, señala el cantante, heredero de la tradición de su padre, el tenor Humberto Cravioto. Foto Luis Quiroz

Cravioto presentará el concierto Que vivan las mujeres, homenaje al amor, a la vida , en el que, con acompañamiento de mariachi, se escucharán piezas de amor hacia el género femenino: Tres regalos, Cien años, Cielo rojo, Hermoso cariño, Amor eterno, Mujeres divinas y Que vivan las mujeres, entre otras.

Considera importante hacer este tipo de shows con mariachi, porque hablamos de grandes compositores mexicanos que nos han dejado, con sus canciones, esa belleza perenne .

–¿El género vernáculo ha sido hecho a un lado por los más comerciales, como el urbano?

–Para triunfar, los géneros actuales requieren el uso de letras explícitas hacia el sexo; por eso, tenemos que retomar el romanticismo, las letras que hablan del amor hacia la mujer que valora los detalles del buen trato.

–¿Qué te impulsa a seguir siendo cantante vernáculo?

–Es el género que me ha movido desde hace 34 años. He visto muchos cambios. pero lo que me inspira es la aceptación, que aún haya a quienes les gusta; de cantar, además de con técnica, con amor, y lo mejor es tener esa transmisión y poder compartirla con el público.

Un poco de machismo

–¿Recuerdas algún consejo de tu mamá?

–Aunque de pronto sí me tocó el chancletazo merecido por hacer algo, ella me dio muchos consejos, como que a la mujer no se le toca, no se le maltrata; al contrario, como dice Martín Urieta no hay que entenderla, hay que quererla .

–Pero el género tiene mucho de masculino...

–Sí, pero las dedicatorias de la lírica son hacia ellas. Sí existe cierto ese aspecto machista, pero más un romanticismo que las alaba todo el tiempo. Es como la pieza (que se hizo polémica), también de Martín Urieta. que habla de matar a una mujer, pero en sentido figurado. La malinterpretaron.

Fernando Cravioto promete una velada única y plena de románticismo en Caruso Concert Hall, sala ubicada en la plaza comercial Punto Maq, en Miguel Ángel de Quevedo mil 144. La cita es el 15 de junio a las 9 de la noche.