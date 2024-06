Dora Villanueva

Periódico La Jornada

Jueves 6 de junio de 2024, p. 22

La brecha de conectividad en América Latina y el Caribe alcanza a una tercera parte de su población, 250 millones de personas en la región no tienen acceso a Internet y se debe en parte a que los servicios no llegan a sus comunidades, pero también a que no existe la capacitación y/o los ingresos económicos suficientes para acceder, expusieron representantes de la industria de telecomunicaciones, durante un evento de la GSMA, una organización de operadores móviles y compañías relacionadas.

Daniel Hajj, director ejecutivo de América Móvil, destacó que cerrar las brechas de acceso requiere inversiones equitativas por parte de quienes participan en el sector. El crecimiento en el tráfico de datos aumenta el costo para los operadores e impone desafíos para disponer de recursos que permitan ampliar la infraestructura y garantizar servicios de calidad. En la actualidad, un reducido número de grandes empresas son generadoras de la mayor parte del tráfico, tienen gran rentabilidad y no pagan el uso de las redes , enfatizó.

Son condiciones desiguales, los participantes del sistema deben contribuir de manera equitativa , reiteró durante la inauguración del GSMA M360 Latam. En el mismo encuentro, Mónica Aspe, directora ejecutiva de AT&T México, sostuvo que el modelo actual que pesa sobre los negocios de telecomunicaciones no es sustentable, los ingresos por cliente no se perfilan a subir lo suficiente para cubrir la demanda de redes (infraestructura) que se necesitan de cara a la automatización de las actividades industriales.