Adriana Díaz Reyes

Periódico La Jornada

Jueves 6 de junio de 2024, p. a12

El atletismo de velocidad en nuestro país es una anomalía, una extraña habilidad en la que pocos deportistas han conseguido destacar, al menos en Campeonatos del Mundo y Juegos Olímpicos.

Contar a los atletas que han representado a México en una justa veraniega resulta sencillo, pues en cada cuatrienio sólo consiguen clasificar uno o dos. Los más destacados hasta ahora: Ana Guevara (400 metros), Juan Pedro Toledo (200m) y Alejandro Cárdenas (400m).

Guillermo Campos quiere sumarse a ese club. Con el récord mexicano en sus manos, el especialista en 400 metros con vallas se encuentra a 57 milésimas de segundo de lograr la clasificación a París y conseguir que un tricolor regrese a unos Juegos en su especialidad desde la participación de Alejandro Sánchez en México 1968.