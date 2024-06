Juan Manuel Vázquez

Michel Muñoz fue un adversario fácil para Omar Chávez, hijo de una de las leyendas del boxeo mexicano, en su regreso a los cuadriláteros hace una semana en Tijuana. El Michi tenía ocho peleas perdidas de manera consecutiva, siete por nocaut; además que a los 43 años es un púgil demasiado veterano para este deporte y en la mayoría de las comisiones no le autorizarían pelear. La diferencia es de casi una década ante Chávez, quien tiene 34 años.

Esa disparidad se notó en el combate. Omar lo noqueó en apenas dos episodios con un golpe inesperado que le recetó mientras estaban enganchados. Muñoz bajó la guardia y Chávez lo conectó con una potencia letal, el efecto fue devastador.

No fue sólo el golpe, sino también la violencia de la caída. El Michi sufrió convulsiones mientras era atendido por los servicios mé-dicos. Aunque no tuvo consecuencias mayores, durante un instante se vivió la alarma. En ese momen-to los recuerdos aciagos en el equipo de Omar Chávez regresaron con horror. En julio de 2009 en Puerto Vallarta, el apodado Bussinesman derrotó a Marco Nazaret, quien murió unos días después como consecuencia de los golpes que reci-bió en la pelea.

Me asusté, no voy a negarlo , admite Rodolfo Chávez, tío y entrenador de Omar; el nocaut nos espantó, pero sobre todo la caída del chavalo. Sentimos un miedo tremendo, quieras que no te regresan los recuerdos de eso que ya vivimos alguna vez .

Rodolfo reconoce que existen críticas a sus sobrinos por la in-disciplina con la que han vivido sus carreras, repletas de altibajos y escándalos, de adicciones y entradas recurrentes a programas de rehabilitación. Omar, por ejemplo, no peleaba desde diciembre de 2023. En año y medio esa había sido su única aparición en el boxeo. Pero sobre todo les critican la naturaleza de sus contrincantes que, como en este caso, se trata de rivales con dudoso recorrido y cuyo nivel no supone un verdadero reto.

Michel no es un peleador de primer nivel, hay que reconocer , advierte Rodolfo; pero Omar tampoco está en su mejor momento. Se buscó un adversario digamos regular, y pensamos que era el adecuado, porque tampoco puede enfrentar a uno de mejor categoría, eso sería absurdo. Así es y ha sido el boxeo toda la vida .

El reconocido entrenador Ignacio Beristáin, quien tiene una relación muy estrecha con Julio César Chávez y entrenó al junior en mayo de 2017, opina que ningún regreso al boxeo puede poner en riesgo la salud de alguno de los contendientes.