Emir Olivares y Arturo Sánchez

Periódico La Jornada

Miércoles 5 de junio de 2024, p. 11

No habrá carpetazo en las indagatorias por los crímenes contra los normalistas de Ayotzinapa, garantizó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bajo ninguna circunstancia se va a cerrar el caso .

A pregunta expresa en la mañanera de ayer sobre la reunión que el lunes tuvo con las familias de los 43 normalistas desaparecidos entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, el mandatario refirió que le pidieron ser un vínculo para poder establecer comunicación con la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

Calificó que se trató de un buen encuentro porque permitió restablecer el diálogo: eso es importante , consideró. Los intercambios que se habían dado en su sexenio fueron suspendidos durante nueve meses por algunas diferencias en los criterios en torno al caso.

A pesar de las demandas de las familias en ese periodo para retomar las reuniones, fue hasta el lunes que se volvieron a encontrar debido a que el mandatario optó por que fuera luego del proceso electoral para evitar la politización del tema.