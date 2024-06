Néstor Jiménez

Luego de su derrota en los comicios, Xóchitl Gálvez, ex candidata presidencial de la coalición de PAN, PRI y PRD, volverá a su escaño en el Senado como parte de la bancada de Acción Nacional.

Podrá ocupar este cargo por poco más de 12 semanas hasta que concluya la 65 Legislatura.

Fuentes de su equipo de campaña y del Senado confirmaron que la hidalguense ya envió un oficio al órgano legislativo para informar de su reincorporación a partir de ayer.

Gálvez solicitó licencia por tiempo indefinido, misma que fue aprobada por el pleno cameral para hacerse válida a partir del 20 de noviembre del año pasado, en busca de cumplir con las leyes en la materia y poder ser registrada como candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México en la contienda por la Presidencia.

Aunque ya no habrá periodo de sesiones ordinarias en el Congreso, los diputados federales y senadores mantienen la Comisión Permanente, que seguirá sesionando hasta que concluya la Legislatura. No obstante, Gálvez no forma parte de los integrantes de esta comisión.