Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Miércoles 5 de junio de 2024, p. 6

El reconocimiento del triunfo de Claudia Sheinbaum en la elección presidencial del 2 de junio por parte del sector privado continuó. Los organismos reiteraron su llamado al diálogo para permitir el crecimiento y desarrollo económico del país, en particular, en el contexto de la relocalización.

La International Chamber of Commerce México (ICC México), órgano consultivo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Grupo de los Siete (G-7), entre otros, no sólo celebró la victoria de la ex jefa de Gobierno de la capital del país, sino que externó su apoyo para trabajar hombro con hombro y que México entre en una nueva fase de crecimiento y prosperidad.

“Deseamos tener un diálogo cercano para apoyarla y aprovechar todas las oportunidades de la cercanía con Estados Unidos y la posibilidad de la llegada de mayor inversión extranjera directa producto del nearshoring con el fin de potenciar el desarrollo de nuestra economía”, señaló el organismo que representa a más de 45 millones de empresas en 170 países.