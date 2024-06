Señaló que visitarán juntos algunas entidades. Vamos a ir juntos a ver ciertas obras y a revisar algunos programas. Sobre todo, vamos a estar platicando, conversando este tiempo, porque, ya lo dije, yo estoy hasta la entrega de la banda presidencial y a partir de ahí me jubilo .

En la conferencia matutina de ayer en Palacio Nacional indicó que no se reunirá con la virtual triunfadora sino hasta que la autoridad electoral la declare presidenta electa.

No podía pasarle algo mejor a México que el que Claudia Sheinbaum haya sido electa la próxima mandataria de este país, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ayer (lunes), muchos jefes de Estado, jefes de gobierno, primeros ministros felicitaron a la virtual presidenta electa de México, a Claudia Sheinbaum. ¡Todos! Más que a mí, pero muchos más, de todas partes, de todos lados. ¡No, no, no, no! ¡Arriba las mujeres! , dijo entre risas.

Yo apenas terminé la licenciatura, ella es doctora

Insistió en describir a su compañera de movimiento como una mujer muy inteligente y de primer nivel, con un alto grado académico: yo apenas terminé la licenciatura, ella es doctora .

Además tiene mucha experiencia y dimensión social, es trabajadora y ambientalista, ha tenido diversos cargos en el sector público. Sabe mucho de construcción, y este país requiere de mucha infraestructura . Reiteró que el sector industrial de la construcción es muy relevante para el país porque crea obras, reactiva la economía y genera empleos.

En lo social, agregó, es sensible , y sabe del tema educativo porque ha sido profesora universitaria, en tanto que en salud ha estado trabajando siempre, es de primera .

Expuso además: agréguenle que es humanista y honesta. Sí, por eso estoy muy contento, no podía pasarle algo mejor a México .

El mandatario no dejó de lado el agradecimiento al pueblo, al que definió como generoso, sabio y pacífico.