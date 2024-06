La Perra es un proyecto musical sui generis: sólo bajo y batería, ambos instrumentos ejecutados con maestría para hacer una base rítmica permeada de armonías jazzísticas, roquera y progres. Elena y Perico estuvieron en el Festival Cultural de la Paz en Zacatecas el pasado 26 de marzo donde recrearon piezas de su proyecto Rodando, material que presentarán en su totalidad el próximo sábado 15 de junio a las 20 horas en La Perla en Tlalnepantla –Hidalgo esquina con Matamoros. Mientras, una probadita del quehacer sonoro de La Perra: orgasmo exprés >https://youtu.be/BbspnByI9pE?si=yV_LBU1y83TzTyf8. PD: Los Stones estarán en el estadio Mercedes Benz de Atlanta el viernes 7. Chale, ¿Acá nos quedaremos con ganas de gritar, junto con Mick, Gimme. Gimme, the honky tonk blues o de tararear, And you can send me dead flowers every morning / Send me dead flowers by the mail…?