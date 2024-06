▲ La virtual presidenta electa asignó ayer a Juan Ramón de la Fuente, ex rector de la UNAM y ex representante de México en la ONU, la tarea de coordinar la transición. Foto La Jornada

esde hace un año los inversionistas daban por hecho que Claudia Sheinbaum ganaría la Presidencia. Tuvieron reuniones cordiales, la entonces candidata les expuso sus ideas, le dieron un trato grato y respetuoso en la Convención Bancaria de Acapulco. Sólo que no esperaban que su triunfo fuera avasallador. La noche del 2 de junio los estremeció la noticia de que Morena y sus aliados tendrían mayoría calificada en la Cámara de Diputados y casi en el Senado (le faltarían cuatro votos, siempre negociables). Podrán ejercer su nuevo poder para reformar la Constitución. No es que los inversionistas sientan especial respeto por la Carta Magna, sino que eventualmente la reforma abarcaría al Poder Judicial. Eso los pone nerviosos. Algunos ya están aclientelados con jueces y ministros que les obsequian amparos cuando hay una ley que no les conviene, como es el caso de la legislación en materia de electricidad. Ése es el fondo del asunto.

No se resignan

La derrota de la oposición tiene nombre y apellido: Claudio X. González. Para justificar su fracaso probablemente convocará a una nueva marcha de la marea rosa. Por su lado, otro perdedor, Marko Cortés, anuncia que impugnará los resultados de la elección presidencial, así como la de otros cargos públicos. Todavía no superan el shock.

Musk formaliza la pornografía

Trump anunció recientemente que invitaría a su gabinete –si gana la elección– a Elon Musk. No le ha ido bien en sus líos cachondos. Ahora Musk avisa que su plataforma formalizará el uso de mensajes y fotografías pornográficas.

Hay un gran público para ese servicio. Sólo que pone en aprieto a madres y padres de familia que no están de acuerdo con que sus niños y adolescentes usen su celular o iPad para entretenerse con ese tipo de material. Los usuarios que hayan puesto en su perfil que son menores de 18 años o los que no incluyan una fecha de nacimiento no pueden hacer clic para ver el contenido porno. Pero X no pide actas de nacimiento, así que los chavos tendrían vía libre.

No caigan en alarmas. Es absolutamente normal que en los cómputos distritales, que inician mañana, se abran paquetes y recuenten los votos. En 2018, el recuento fue en 75 por ciento de los paquetes electorales.

