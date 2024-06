Y cuando se rebase el umbral de las 2 mil 500 detenciones, quienes crucen de manera irregular no serán elegibles para el asilo, salvo muy pocas excepciones.

A los migrantes no se les dará oportunidad de solicitar asilo, a menos que manifiesten tener un temor real de volver a sus países. Si lo hacen, serán remitidos con un funcionario que evaluará sus casos con estándares más estrictos que los vigentes hasta ayer. El resto serán deportados.

Estas medidas nos permitirán repatriar a más personas mucho más rápido de lo que somos capaces de hacer hoy día , sostuvo el funcionario.

Resaltó que los migrantes que usan un proceso seguro y ordenado para cruzar la frontera no van a estar sujetos a estas medidas. Por ejemplo, quienes hagan una cita para pedir asilo a través de la aplicación CBP One no se verán afectados y podrán hacer su solicitud, pese a la medida aprobada por Biden.