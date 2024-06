Reuters

Los Ángeles. A la pregunta de ¿qué siente Mick Jagger al volver a cantar, bailar y pavonearse por los escenarios de los estadios a sus 80 años?, el músico respondió: es como estar en el escenario a los 78 .

Un día después de un concierto a rebosar en las afueras de Boston, el líder de Los Rolling Stones, que lleva más de seis décadas haciendo vibrar al público, aseguró: me costó un par de conciertos coger el ritmo, pero ahora ya lo tengo. Me siento bien .

Ya cantaba What a Drag it Is Getting Old, en los años 60. Pero Jagger, que cumple 81 años el 26 de julio, sigue pasándoselo en grande y no tiene previsto dejar de rocanrolear en el corto plazo.

La agrupación, que está de gira por Estados Unidos con Hackney Diamonds, estudiará la posibilidad de tocar en otros países el año que viene, declaró Jagger en una entrevista.

Consideraremos esas ofertas, dónde vamos a ir y dónde será divertido, ¿sabes? , precisó. Podría ser Europa, Sudamérica o cualquier sitio .

Jagger también comentó que es probable que los Stones publiquen más música nueva pronto.

La gira actual lleva el nombre del álbum que los Stones estrenaron en octubre, el primer material nuevo de los roqueros británicos en 18 años.

En cada parada, Jagger dirige el escenario durante dos horas junto a sus compañeros de banda Keith Richards, de 80 años, y Ronnie Wood, de 77. Los aficionados dicen que Jagger sigue ofreciendo una actuación enérgica, llena de giros, dando pisotones, corriendo y realizando su mundialmente famoso contoneo.

En una reseña titulada The Rolling Stones Really Might Never Stop, The New York Times escribe que Jagger, en un concierto en un estadio de futbol de Nueva Jersey, parecía más enérgico a medida que avanzaba la noche.

¿De dónde saca tanta energía?

Simplemente lo disfruto , respondió Jagger. “Esa es la respuesta. Me encanta hacerlo.

Tienes ese ida y vuelta con el público. Ves que la está pasando bien, que tú la estás pasando bien, y eso te da mucha más energía.

Jagger dice que se mantiene en forma haciendo dos ensayos de baile y algunos ejercicios en el gimnasio cada semana. Su padre era profesor de educación física y el músico ha atribuido a menudo su buena salud a la genética.

En la gira, los Stones tocan unas cuatro canciones de Hackney Diamonds entre clásicos del rock como Start Me Up, (I Can’t Get No) Satisfaction y Sympathy for the Devil. La lista de temas se modifica en cada parada.