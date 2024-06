En el PSG no fui infeliz, decirlo sería como escupir en la sopa y en la cara de la gente que me defendió. Yo siempre estuve feliz. Sin embargo, algunas cosas me molestaron, pero un jugador como yo no podía demostrarlo, porque soy un líder , declaró junto con el entrenador Didier Deschamps en la concentración de su representativo.

Rumbo al sueño

Me dieron a entender que no jugaría, me lo dijeron en la cara y hasta me hablaron con violencia, pero Luis Enrique y Luis Campos (consejero deportivo) me salvaron, no hubiese puesto un pie en el terreno sin ellos , añadió. Ahora ya todo el mundo conoce la noticia. Es oficial. Seré jugador del Real Madrid durante al menos las próximas cinco temporadas. Es un inmenso placer, un sueño hecho realidad, muy emocionante .

Mbappé notificó en febrero al presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, que se marcharía al final de este calendario. Pero cuando el jugador oficializó que no firmaría otro acuerdo, lo hizo con un video que difundió en las redes sociales y no mediante el departamento de prensa. El club parisino no le organizó una despedida en su último partido en casa ante Toulouse.