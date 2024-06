Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Miércoles 5 de junio de 2024, p. 31

El candidato de la alianza Va por la Ciudad de México, formada por PAN, PRI y PRD, Santiago Taboada Cortina, llamó a defender el voto ciudadano y pidió a sus huestes subir fotografías de las sábanas de las casillas para recopilar incidencias.

Para ello proporcionó la dirección de una página en Internet donde se solicita al usuario registrar la sábana de la casilla, la alcaldía donde se ubica, su sección, tipo y número de casilla. Así también, la representación del Partido Acción Nacional pidió al Instituto Electoral local transparentar dicha documentación.