maneció otro país. Con una nueva y extraña presidenta. Y lo que se ha difundido por todos los medios nacionales e internacionales es que en México ganó la Presidencia una mujer, con una larga trayectoria de izquierda, ambientalista y científica. Hoy me ocupo de revisar este último atributo que considero fundamental para entender esta segunda etapa del proceso de transformación. Analizar el perfil científico de la nueva presidenta, aunque sea someramente, me parece esencial. Quienes nos formamos como científicos aprendemos a: 1) no postular ninguna idea si no está avalada por evidencias, pruebas, datos duros, y 2) amamos el debate, la polémica, el diálogo y la discusión abierta. Por ello también 3) cambiamos sin problema de un punto de vista, una visión o una postura; adoptamos lo que Walter Riso ha llamado el pensamiento flexible , y en todo lo anterior debemos afinar al máximo nuestro lenguaje, pues el discurso debe ser preciso, claro, accesible y contundente.

Sheinbaum trascendió su formación de física y orientó su interés por los temas de la energía, la ingeniería ambiental y el cambio climático. Autora de decenas de publicaciones dedicó sus tesis de licenciatura, maestría y doctorado a esos temas. De manera extraordinaria combinó su paso por la política pública con su actividad académica, y participó como analista en 2007 del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de la ONU. Igualmente fue becaria del Programa de Estudios Avanzados en Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente (LEAD-El Colegio de México).

Dos publicaciones que confirman su identidad de investigadora transgresora de su especialidad son: el artículo Science and technology in the framework of the sustainable development goals , publicado en 2017 con M. Imaz (https://acortar.link/iohgAg), y el libro Problemática ambiental de la Ciudad de México, Limusa-Instituto de Ingeniería, UNAM, 2008. Debe también consignarse su participación en el libro de Omar Masera Crisis y mecanización de la agricutura campesina (El Colegio de México, 1990), una contribución emblemática donde por vez primera en el mundo se hizo el análisis energético de una comunidad indígena de la meseta purépecha en Michoacán: Cheranástico, donde Sheinbaum hizo su tesis de licenciatura sobre un análisis termodinámico de las nuevas estufas de leña (ver video en YouTube).