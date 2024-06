E

n una célebre actuación de The Beatles en The Royal Variety Show, en el Prince of Wales Theatre de Londres, con la presencia de la reina Isabel II de Inglaterra y la princesa Margarita, un irredento John Lennon tomó la palabra y se dirigió a la audiencia:

En los asientos más baratos, no dejen de aplaudir. El resto de ustedes simplemente hagan sonar sus joyas .

Como sugirió en 1963 el autor de Working Class Hero , a su manera, en el reciente concierto electoral de México, los grandes capitales recibieron el triunfo avasallador de Claudia Sheinbaum y los candidatos de la 4T moviendo sus alhajas. Ellos tienen formas de votar que no pasan por las urnas. Tan sólo un día después de los comicios, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) se desplomó 6.01.

La caída es la mayor de los últimos cuatro años. Desde el inicio del covid-19 no había una pérdida de esa magnitud. Sobre el por qué de esta caída, Forbes cita a la analista Gabriella Siller: Hay miedo sobre México , porque Morena y sus aliados ganaron la mayoría en el Congreso, lo que podría provocar cambios radicales en la Constitución.

De la mano del descalabro del mercado accionario, el peso se depreció: pasó a cotizarse en 17.71 por dólar, lo que representa una caída de 4.4 por ciento. El tipo de cambio tiene como talón de Aquiles que cuatro de cada cinco transacciones con la moneda mexicana son especulativas.

Y, como se explica en la nota de Braulio Carbajal en La Jornada de hoy, ante versiones de prensa de que la próxima administración analiza cambios fiscales al sector bancario, los títulos de Banorte perdieron casi 15 por ciento, mientras los papeles de Grupo Financiero Inbursa cedieron 7.5 por ciento.

Curiosamente, las grandes corporaciones y empresarios no deberían quejarse de la 4T. En 2023, los bancos mantuvieron sus ganancias históricas. De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el sector registró ese año una ganancia de 273 mil 314 millones de pesos. Un aumento de más de 10 por ciento en términos reales, en comparación a los 237 mil 321 millones de pesos que obtuvo en 2022. En cinco años, a pesar de la pandemia, esos bancos obtuvieron 958 mil 702 millones de pesos. En el primer trimestre de 2024 no les fue nada mal. Ganaron 68 mil 334 millones de pesos.

En la clausura de la 87 Convención Bancaria en Acapulco, en que el presidente Andrés Manuel López Obrador se despidió anticipadamente de los banqueros, el mandatario les dijo: Me han tratado muy bien, con respeto, y, considero que han sido correspondidos . A su vez, los señores del dinero, agradecieron al jefe del Ejecutivo no haber cambiado las reglas del sector, cumpliendo lo que ofreció en 2019 .

Tampoco les ha ido nada mal durante la 4T a los grandes empresarios. De acuerdo con Oxfam, en México hay 293 mil 980 personas con más de un millón de dólares. Concentran 60 pesos de cada 100 de la riqueza privada.