Arturo Sánchez Jiménez y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Martes 4 de junio de 2024, p. 14

Con la mira puesta en reformar el Poder Judicial y ante la posibilidad de que Morena y sus aliados obtengan la mayoría calificada en el Congreso de la Unión –requisito para la aprobación de cambios constitucionales–, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó ayer que acordará con la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, cómo ejecutar el llamado plan C y qué iniciativas de ley impulsarán.

El jefe del Ejecutivo dijo en su habitual rueda de prensa en Palacio Nacional que si bien no busca imponer nada, considera que se tiene que abordar el tema de esta reforma porque no es posible mantener un Poder Judicial que no esté al servicio del pueblo .

Tras señalar que el aparato judicial está, como es de dominio público, al servicio de una minoría y a veces de la delincuencia organizada y de cuello blanco , López Obrador afirmó que tiene que haber un Poder Judicial que represente a los mexicanos, incorruptible, porque si no, no avanzamos, pero eso hay que verlo, platicarlo con la virtual presidenta electa .

Señaló que, debido a que la nueva legislatura inicia el 1º de septiembre, su gobierno tendrá un mes para enviar iniciativas antes de que concluya su mandato y tome posesión Sheinbaum el 1º de octubre.

Lo voy a hablar con Claudia, la virtual presidenta electa, porque presentamos iniciativas que están en el Congreso, a ver cuáles de esas iniciativas podemos impulsar y que se alcancen a aprobar , dijo el mandatario. Nos tenemos que poner de acuerdo para ver esas iniciativas con Claudia y otras cosas que tenemos que ver de manera conjunta , abundó.