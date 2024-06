Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Martes 4 de junio de 2024, p. 12

Ante el contundente resultado en la contienda presidencial, de acuerdo con las cifras preliminares, los dirigentes de PAN y PRI, que conformaron la coalición Fuerza y Corazón por México, que impulsó a Xóchitl Gálvez en su candidatura, guardaron silencio sobre la derrota del bloque opositor.

En tanto, el senador blanquiazul Damián Zepeda sostuvo que para esta fuerza política se trata de una tragedia los resultados preliminares de los comicios que dan una amplia ventaja a Claudia Sheinbaum, abanderada de Morena y sus aliados.

Hay claramente una decisión de los ciudadanos de respaldar a un gobierno de continuidad. A diferencia de otros momentos, fue completamente generalizado en el país. Para la oposición, para el PAN en particular, es una tragedia el resultado en términos nacionales. En la mayoría de los estados no se tiene un sólo triunfo. Sí me parece que el resultado es un duro golpe para esta fuerza política y para toda la oposición , manifestó el legislador.

Ante ello, consideró en entrevista que es indispensable una reflexión profunda. Mi conclusión es que el PAN, o se reinventa o pasa a la intrascendencia política en el país .