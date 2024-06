Jim Cason y David Brooks

Corresponsales

Periódico La Jornada

Martes 4 de junio de 2024, p. 10

Washington y Nueva York., Los principales periódicos de Estados Unidos publicaron entre sus principales noticias la victoria abrumadora histórica de Claudia Sheinbaum como la primera presidenta de México, enfatizando que no sólo es ex jefa de Gobierno de una de las ciudades más grandes del mundo, sino una científica y, en un país católico, una judía.

La elección de Claudia Sheinbaum es la culminación de una campaña de décadas por la paridad de género en la política, un elemento clave en la transición del país a la democracia , reportó The Washington Post desde México. Pero el titular de su segunda nota publicada este lunes, unas horas después fue: México luchó por la democracia. ¿Podría revertirse hacia una de Estado de un solo partido? , antes de describir la supermayoría legislativa que Sheinbaum podría usar para reformar el Poder Judicial.

Otros medios citaron a analistas políticos expresando la misma preocupación de que el margen abrumador del triunfo de Morena y sus aliados podría acabar minando la democracia. Ahora estamos firmemente en territorio de gobierno de un solo partido en México , citó The Wall Street Journal al analista Duncan Wood, del Centro Wilson.

Mexicanos, complacidos