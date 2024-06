Enfatizó que no podría hacer excepciones de recibir a unos sí y a otros no, y sólo se reunirá con su familia, pero la única persona ajena será su sucesora.

–Si ella me busca, sí, porque va a ser mi presidenta. Pero yo voy a procurar no molestarla.

Se le interrogó si extrañará el ejercicio del poder, a lo que respondió que su única añoranza será el cariño de la gente. Reconoció que hay muchas personas que no coinciden con su visión, están molestas y hasta me insultan , pero otras me quieren mucho y yo también .