Alma Muñoz, Emir Olivares y Arturo Sánchez

Periódico La Jornada

Martes 4 de junio de 2024, p. 7

La virtual ganadora de los comicios presidenciales, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que Rogelio Ramírez de la O continuará como secretario de Hacienda en su gobierno.

Señaló que es un gran servidor público que da certeza del buen manejo financiero y económico, como la ha dado al presidente Andrés Manuel López Obrador y que también tendrá nuestro gobierno .

Por separado, López Obrador celebró que la morenista haya considerado invitar a su equipo de trabajo al actual titular de la Secretaría de Hacienda. Con ello, dijo, se reforzará el presupuesto del próximo año y evitará que en la transición de gobiernos se dé la posibilidad de una crisis económica.

En su primer videomensaje como virtual presidenta electa, Sheinbaum agradeció a Ramírez de la O por aceptar continuar al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es un hombre con gran reconocimiento nacional e internacional, honesto, conocedor, profesional .

Desde la mitad de la campaña, la candidata anticipó que, en caso de ser elegida, le gustaría que el funcionario continuara en el cargo.

En la mañanera, el Presidente aseveró que fue una buena decisión de la morenista sumar al secretario a su equipo de gobierno.