La describió como una mujer inteligente tanto por su sensibilidad como por sus grados académicos (tiene nivel de doctorado); honesta y con convicciones, formada en la lucha estudiantil y por la democracia; con experiencia para gobernar, pues ha ocupado diversos cargos públicos, el más reciente, la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

El mandatario dijo sentirse orgulloso porque el domingo los mexicanos se manifestaron e hicieron valer sus libertades, reafirmando la vocación democrática del país. La participación fue, agregó, de cerca de 60 millones de personas.

Añadió que además quedó de manifiesto que el pueblo es agradecido. Porque durante siglos los conservadores quisieron sembrar la idea de que el pueblo no agradece, y no es así, el pueblo es bueno, es noble y sabe muy bien lo que le conviene y lo que no le conviene .

A la par, el tabasqueño criticó a los opositores por mal aconsejar a su abanderada, Xóchitl Gálvez.

Todavía hasta anoche veía yo que estaban muy mal los asesores de la oposición. ¡Cómo exponen a la candidata del grupo opositor a que salga a decir sin ni una prueba que ganaron! Y todos, y ahí fingiendo. Pero un espectáculo realmente bochornoso. ¿Por qué no un asesor les recomendó mesura o cuando menos presenten una prueba? Pero empiezan a dar a conocer una retahíla de triunfos inexistentes.

También ironizó con la figura de Claudio X González (a quien no mencionó por su nombre). ¿Cómo poner a un gerente encabezando toda una estrategia política? ¿Y los asesores? ¿Para que exponer a candidatos, a candidatas?