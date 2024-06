Q

ue se entienda: no se vale buscar la explicación de la paliza en el ojo ajeno. La derrota es brutal y no tiene más razonamiento que la muy poca credibilidad de los personeros de la derecha que a estas alturas, está comprobado, ya no funcionan.

La gente salió a la calle a defender su proyecto de vida con la 4T, proyecto que seguramente sintió en peligro y fue a las urnas a impedir que lo dañaran. La estrategia de la derecha se revirtió. Ellos creían que con las mentiras y las guerras de odio podría descarrilar no sólo la campaña política por la Presidencia, sino infligir la gran derrota a López Obrador.

Eso fue su error. Lo que se logró fue una reacción ciudadana de tal tamaño que llevó a la gente a las urnas a esperar hasta cuatro horas para impedir que los mismos que llevaron a la ruina a México volvieran a gobernar el país.

Es decir, la contienda se dio en dos planos: por un lado, la competencia electoral en la que Claudia Sheinbaum trabajó, trabajó y trabajó en todos los rincones del país y logró, ahora queda claro, que la gente entendiera su trabajo y el porqué de su defensa del proyecto.

Por el otro, en el plano político (permítame llamarlo de esa manera) la guerra era en contra de López Obrador y el daño colateral era ella, así que golpear a AMLO significó, también, tratar de destruirla, aunque no hay que olvidar que la ex jefa de Gobierno recibió muchos y muy sucios ataques contra su persona, e incluso contra su familia.

Total, como era imposible que los panistas ofrecieran, de verdad, algo diferente a lo que ya se vivió con Fox o Calderón, se dedicaron al ataque con mentiras, difamando desde cualquier cadena de radio o televisión al Presidente de la República, quien respondió con política y más política a los ataques.

La derrota se equipara con la poca confianza que hay en las voces que pretenden que la política o es veneno o es transa y advierte que no será fácil, de ningún modo, tratar de anular a la 4T.