Y como a Xóchitl el júnior y sus sicarios simplemente la hacen como sus calzones, ayer –a pesar de que el domingo reconoció su derrota y se despidió: nos vemos en tres años o en seis – salió a repetir el mantra y a hacer el ridículo, una vez más: “Todos sabíamos que nos enfrentábamos a una competencia desigual contra todo el aparato del Estado dedicado a favorecer a su candidata … Sí, presentaremos las impugnaciones que prueban esto que les digo y que todos sabemos, y lo haremos porque no podemos permitir que tengamos otra elección igual a esta… Esto no termina aquí”. Y lo dijo escoltada por los tres cochinitos ( Alito Moreno, Marko Cortés y Jesús Zambrano), muertos de la risa, porque ellos sí amarraron hueso y fuero.

Claudia Sheinbaum obtuvo –hasta ahora, porque el conteo oficial aún no concluye– 59.2 por ciento de los votos (más de 32 millones), una proporción mayor a la que en 2018 registró Andrés Manuel López Obrador (53.19 por ciento, igual a poco más de 30 millones). Arrasó, pues, y, por si hubiera dudas, la diferencia con el segundo lugar, Xóchitl Gálvez, superó 17 millones 351 mil votos, o, si se prefiere, 31.37 puntos porcentuales.

i antes de los comicios del pasado domingo se reconocía una victoria holgada, la realidad fue más allá: Claudia Sheinbaum arrasó, y junto con ella los candidatos de su movimiento –más sus rémoras– al gobierno de la Ciudad de México, a las alcaldías de la capital de la República, a los gobiernos de ocho estados y al Congreso. No hubo carro completo , como lo auguró Mario Delgado, pero muy cerca estuvo. Y en la tienda de enfrente, desesperación, frustración, ira, un júnior –junto con sus intelectuales y medios”– totalmente derrotado y una señora que no ata ni desata que regresará a la industria de las gelatinas y a los contratos truchos.

Conocida y reconocida su victoria, Claudia Sheinbaum encabezó un acto masivo en el Zócalo de la Ciudad de México. Ahí dijo: Por primera vez en 200 años me convertiré en la primera mujer presidenta de México, y me comprometo a gobernar con honestidad, en paz y armonía, sin distingos. Gracias, México, este es tu triunfo. Nuevamente hicimos historia. No los voy a defraudar. Vamos a gobernar para todos y todas. Este triunfo se lo debemos a muchas y muchos que han luchado por nuestra patria, por nuestras libertades y la justicia; hombres y mujeres que han dado la vida por nuestro país, a movimientos sociales, obreros, estudiantiles, médicos, maestros, campesinos, mujeres .

Calificó a López Obrador de hombre excepcional, único, que ha transformado para bien la historia de nuestro país. Vamos a seguir haciendo de México cada día una nación más justa, democrática, libre, soberana, para proseguir la construcción de la grandeza de nuestra patria. Tenga por seguro, Presidente, que estaremos a la altura de nuestra historia y del generoso pueblo de México. Me comprometo a guardar su legado. Tengo claro que la responsabilidad es enorme, pero cuando se tiene convicción y amor al pueblo, es posible todo . AMLO, dijo, nunca se venció, nunca se cansó y dedicó su vida a la justicia .

Y el mandatario reviró: “Es realmente un hecho histórico; estamos viviendo un momento excepcional, extraordinario, glorioso. Me siento muy contento. Estamos terminando nuestro mandato; me voy a retirar con muchísima satisfacción. Voy a poder decir cuando le entregue la banda a Claudia: ‘misión cumplida’, y jubilarme”.

Oportunidades, hay: si a Claudio y su banda no les alcanza para tratarse en los mejores hospitales siquiátricos de Estados Unidos, no tienen de qué preocuparse, porque en México, de forma gratuita, les brindan la atención necesaria en el Fray Bernardino, alcaldía Tlalpan. Ahí los reciben. Les urge.

