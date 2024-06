N

o logran reponerse del golpe los estrategas y líderes del rosa xochitleco: desde los arrebatos infantiloides de Carlos Alazraki (conductor del programa de Internet llamado Atypical, creado para combatir a la llamada 4T) hasta las reflexiones de combatividad pasiva del derrotado Claudio X. González, llegando al manipulado zigzagueo bipolar de Xóchitl Gálvez (ataca en un momento, apacigua en el siguiente y retoma el embate al otro día), la oposición al obradorismo y al claudismo electoralmente triunfador no atina a entender lo sucedido: casi literal, como si una aplanadora le hubiera pasado por encima.

El tamaño de la victoria electoral de Morena y sus aliados implica la facilitación de proyectos reformistas que López Obrador no quiso o no pudo impulsar en su primer trienio (cuando tenía mejor aritmética legislativa) y que en el segundo tramo ya no pudo, por la imposibilidad de armar una mayoría calificada. Ahora es Claudia Sheinbaum quien tendrá la llave camaral adecuada, con el guinda y colores añadidos en posibilidad de aprobar reformas constitucionales del tamaño y profundidad que decida la científica al timón.

En ese contexto se ha producido en los terrenos de la paridad cambiaria peso-dólar y de las operaciones de la Bolsa Mexicana de Valores la primera reacción a ese cuadro de oposición difusa y confusa (ineficaz), y de la cosecha legislativa morenista permisiva de los cambios constitucionales que se deseen: los contrapesos que la voluntad popular no establece son asumidos por el gran capital, que tiene capacidad de condicionar, modificar y frenar cualquier emoción poselectoral de tonalidad progresista.

El poder derivado de los recientes comicios provoca recelo en los ámbitos del gran capital porque el número de escaños y curules del morenismo y sus aliados puede sentar las bases legales de una profundización del proyecto originalmente obradorista y ahora transferido al escritorio ordenado de Sheinbaum. Por ello hay reticencia y preocupación en los ámbitos empresariales y financieros.