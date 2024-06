A

yer lunes se registraron un aumento de 75 centavos en el precio del dólar para cotizar en 17.71 pesos y una caída en las dos bolsas de valores que operan en México (alrededor de 5 por ciento). Los especuladores circularon en los medios nacionales e internacionales que el motivo de ambos fenómenos es el triunfo de Claudia Sheinbaum, lo cual es falso. Recordemos que hace seis años los chumeles hicieron correr la versión de que con el presidente López Obrador el dólar se dispararía a 35 pesos y más; muchas personas perdieron dinero. ¿Cuál es la realidad? 1) El superpeso sigue revaluado, hace seis años se cotizaba en 20.20 pesos, hoy está en 17.71. En escenarios electorales se presentan situaciones de nerviosismo, pero con el tiempo vuelve la normalidad. Claudia confirmó a Rogelio Ramírez de la O como secretario de Hacienda –el primero del gabinete–, lo que ayudará a mantener la estabilidad. La paridad la determina el diferencial de las tasas de interés de Estados Unidos y México, como lo dejó claro Ramírez de la O. Y la tasa mexicana sigue siendo más alta aquí: hay bancos que pagan hasta 13 por ciento anual a los ahorradores, mientras en Estados Unidos sólo 4.5 por ciento. Así que seguirán llegando billetes color verde y son vitaminas para el superpeso.

Las Bolsas y la Corte

Por otro lado, la pérdida que sufrieron las Bolsas se debe, primero, a que hubo datos negativos del comportamiento de la economía de Estados Unidos; 2) la Bolsa de Valores de Nueva York tuvo un problema técnico y suspendió cotizaciones hasta que subsanó el problema; y 3) la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, adelantó en la mañanera que Morena y aliados tendrán mayoría calificada en la Cámara de Diputados y probablemente también en el Senado. No midió el efecto en los mercados. Preocupa a cierto sector de los inversionistas que el gobierno de la 4T lleve a cabo reformas al Poder Judicial que le resten independencia y deje de ser un contrapeso. No se enteraron –los financieros– que los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia, incluyendo a la presidenta Norma Piña, felicitaron y reconocieron la victoria de Claudia, aun antes de que el Tribunal Electoral Federal califique la validez de la elección. La invitaron a un diálogo abierto. Es un atisbo de que las dañadas relaciones mejoren en el futuro. Sin duda hace falta una reforma, y lo entenderán los hombres de negocios, porque la justicia debería ser gratuita, y saben que actualmente no lo es.