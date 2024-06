Que siga la transformación

l triunfo de Claudia Sheinbaum en México y de Clara Brugada en la CDMX, junto con la victoria en el Congreso, significan una aplastante derrota para el Prian. Es claro el mandato del electorado: ¡Que siga la transformación! Los representantes electos de Morena,Verde y PT adquieren un gran compromiso con la sociedad. La fuerza que adquiere la próxima presidenta abre posibilidades para dar pasos hacia medidas más populares: una reforma fiscal que grave a los más ricos, la suspensión del pago de la deuda para auditarla y acabar con el Fobaproa, seguir con los aumentos al salario mínimo e incluir los contractuales, lograr la democratización sindical. Abatir feminicidios. Agua para todos con una nueva ley general, poner orden en la minería. Hay condiciones para la acción popular y los movimientos sociales, el motor para profundizar la transformación será el pueblo unido y organizado. Frente a oleadas conservadoras, los pueblos se alegran con el tsunami de la victoria popular en México.

Pablo Moctezuma Barragán

Ganó México

El pueblo sigue despierto para siempre. No más corrupción, no más privilegios, no más enriquecimiento al amparo del poder. Primero el pueblo, después el pueblo, siempre el pueblo.

Tenemos a la primera mujer presidenta en la historia de nuestro país: Claudia Sheinbaum, una gran mujer, llega al cargo político más importante de esta nación.

Enhorabuena para todas y todos. ¡Viva México!

Arturo García Alcocer

Por más prosperidad

El pueblo de México decidió seguir por la senda de la prosperidad y la austeridad, negando, una vez más, privilegios y prebendas para unos cuantos. Ahora, la 4T tendrá un segundo piso que, principalmente, se encargarán de construir la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, y la jefa de Gobierno electa, Clara Brugada Molina.

Se fortalecerán la educación, la salubridad gratuita y universal, así como las empresas paraestatales Pemex y CFE. Nuestra moneda nacional seguirá apreciándose frente a otras. Las libertades y derechos que hoy disfrutamos se ampliarán.

El nearshoring vendrá aún más fuerte y el futuro gobierno sabrá aprovecharlo, diversificando y financiando obras públicas. Además, los grandes proyectos que nacieron en la presente administración tendrán su pleno desarrollo, gracias a la continuidad alcanzada en las urnas. Ganó la izquierda. ¡Hasta la victoria siempre!