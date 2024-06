Según la jueza Paulina Moya, del tercer juzgado de garantía de Santiago, dejar en libertad a Jadue resulta peligroso para la seguridad de la sociedad , además de que no se puede pasar por alto el riesgo que genera su permanencia en el cargo para el patrimonio de la comuna, entendiendo que esto podría incluso configurar un peligro de reiteración .

“Estoy tranquilo. Es más, si se da el escenario de la prisión preventiva, créanme que tengo toda la fuerza para enfrentar ése y muchos otros desafíos para que sigamos construyendo un proyecto popular. No tengo ningún problema y es mi convicción que todo esto es un show de la Fiscalía, porque quieren tener un trofeo de alguien que se atrevió a desafiar el modelo”, dijo antes de conocerse la decisión judicial.

Me juzgan por nuestra gestión transformadora. No hay ni un peso en mi bolsillo, pero me dan la máxima medida cautelar , denunció en redes sociales. Apelaremos a esta medida desproporcionada , agregó.

El PC publicó: nos asiste la convicción política de la inocencia de nuestro compañero Daniel Jadue, al que seguiremos acompañando en este proceso, tal como lo garantiza el principio de inocencia en nuestro sistema penal .El tribunal fijó un plazo de 120 días para la indagatoria, que se desarrolla justo cuando en octubre habrá elecciones municipales, si bien Jadue no podrá postular a relegirse porque ya agotó los tres periodos que le permite la ley electoral.

Apenas tres años atrás, Jadue figuró durante meses como el favorito en las encuestas para disputar una candidatura presidencial, pero el respaldo a su nombre se desmoronó cuando el actual gobernante, Gabriel Boric, lo derrotó ampliamente en una elección primaria.