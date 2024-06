China y Gran Bretaña han intercambiado durante meses denuncias de vigilancia. El mes pasado Londres acusó a tres personas de espiar para el servicio de inteligencia de Hong Kong, y en abril se presentaron cargos similares contra dos personas por espiar para Pekín.

En otro orden, Mao Ning, vocera de la cancillería, indicó que la posición de China es abierta y transparente, y bajo ninguna circunstancia estamos presionando a otros países para evitar su participación en la cumbre de paz en Ucrania, como señaló el domingo Zelensky en el foro de Defensa de Shangri-La, en Singapur.

Mientras discutía el papel de China en la resolución de esta guerra, el mandatario ucranio declaró que “Rusia, utilizando la influencia china en la región, también a los diplomáticos chinos, hace todo lo posible para perturbar la realización de la cumbre.