Martes 4 de junio de 2024

Los Ángeles., Cuando a los 47 años Enedina Canul decidió jugar a la pelota nada la detuvo. Ni su marido ni las convenciones sociales de su pequeña comunidad indígena ni la falta de recursos.

De la rama de un árbol talló su propio bate y tomó una pelota de beisbol de su esposo. Ya en el improvisado campo de juego percibió que no podía correr con sandalias, así que se las quitó y comenzó a correr descalza.

Su determinación inspiró a otras mujeres de su localidad, un pequeño pueblo indígena enclavado en la selva de Yucatán, en México, quienes formaron un equipo que llamaron Las Amazonas de Yaxunah.

La lucha del equipo, cuyas integrantes son conocidas por jugar descalzas y vistiendo tradicionales túnicas indígenas, es el centro del documental Las Amazonas de Yaxunah, que se estrenó el domingo en el Festival Internacional de Cine Latino de Los Ángeles, California.

El documental cuenta con la narración de la actriz mexicana Yalitza Aparicio, postulada al Óscar por Roma, y estará disponible en ESPN en inglés y español en septiembre. Está dirigido por el cineasta Alfonso Algara y producido por la sección Deportes de ese canal.

“Mi esposo nos decía: ‘no está bien que salgan las mujeres a jugar ¿Qué van a estar diciendo?’”, contó Enedina a Afp horas antes de pisar la alfombra roja.

“Pero le dije: ‘A mí eso no me importa. (Esto es) lo que me gusta de niña, ya tengo la oportunidad de volver a jugarlo y lo voy a hacer’.”

El beisbol era la pasión de Enedina en su niñez, pero por las convenciones sociales dejó de practicarlo en su adolescencia. La mujer es de la casa , esa frase marcaba la tradición en su Yaxunah, cuenta ella, que tiene cuatro hijos.

La idea de volver a jugar llegó cuando, en 2017, un programa gubernamental sugirió bailar en clases de zumba para combatir la obesidad en la pequeña comunidad.

Elegir el softbol costó el matrimonio a algunas amazonas. Sin embargo, Enedina no dio el brazo a torcer.

Cuando se acercaba la hora de salir a jugar, su marido le pedía que cocinara, y ella respondía: hay comida en la olla, yo me estoy yendo . Le pedía a su hijo, Joel Díaz Canul, que agarrara los bates y los guantes.