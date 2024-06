Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Martes 4 de junio de 2024, p. a11

Hay procesos que son recompensados por una idea. Para el técnico de la selección nacional femenil, Pedro López, la más importante tiene que ver con la actitud, la cual siempre se necesita para llegar lejos. Esa manera de ver el futbol ha producido una cadena de consecuencias que aumenta sensiblemente el rendimiento de sus jugadoras. Estamos en un proceso difícil , admite; venimos de no clasificar a Mundiales ni Juegos Olímpicos, a competir contra las mejores selecciones del mundo .

La experiencia de López se ve reflejada en la profundidad de sus opiniones. Durante años, el equipo mexicano se valió de rivales de menor rango en la Concacaf para sentirse importante en la zona. Los desenlaces eran muy parecidos y por diferencia de tres o más goles. Habrá días muy duros, pero es mejor jugar contra esta clase de rivales, como Canadá, que meter cuatro o cinco goles contra otros , agrega López en conferencia de prensa, a pocas horas de medirse por segunda vez a las canadienses en en su gira de preparación por Toronto.