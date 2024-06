En contraste, el Partido del Trabajo (PT) –que sumaba un trienio sin financiamiento debido a que en 2021 no alcanzó 3 por ciento– ahora sumó 4.4 por ciento de sufragios, con lo que mantiene su registro local y tendrá derecho a prerrogativas anuales. Dicho porcentaje representa 230 mil 321 votos.

Pidió a los consejeros electorales dar seguridad en el conteo de cada uno de sus votos.

Relató que en los distritos 27 y 29 el partido solicitó la apertura de paquetes electorales porque presuntamente había una diferencia entre las actas y los votos obtenidos; sin embargo, acusó que las presidencias de los órganos distritales le negaron la apertura si la diferencia es de uno o 10 votos por cada casilla.

Para mí es esencial que se abran esas casillas por mínima que sea la diferencia; la norma no me establece un mínimo o un máximo de diferencia, es un derecho que tenemos los partidos. Si pudiesen verificar esta situación, y en razón de ello para que nos proporcionen las justificaciones jurídicas de por qué no se puede hacer (abrir los paquetes), para tomar las medidas pertinentes , pidió Rosas Ortega.

Al respecto, la presidenta del IECM, Patricia Avendaño, explicó que hay diversas causales para solicitar el recuento, lo que tiene que ser valorado por cada presidencia distrital para determinar la apertura.