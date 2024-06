Sheinbaum ganará la votación en México por amplio margen, según muestran las encuestas de salida , destacó.

Gabriela Siller, economista en jefe de Banco Base, indicó que la apreciación de la divisa nacional respecto a los niveles en que inició la sesión cambiaria a nivel internacional es resultado de que la jornada electoral transcurrió de con relativa paz .