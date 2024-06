David Brooks Y Jim Cason

Corresponsales

Periódico La Jornada

Lunes 3 de junio de 2024, p. 15

Nueva York y Washington. Largas filas de votantes, algunas que superaron 6 mil personas, expresaron una afluencia que aparentemente sorprendió a los funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) a lo largo de la jornada y llevaron a largas esperas en algunos de los 20 consulados.

El INE, encargado de administrar el voto desde el exterior, informó que se registraron 223 mil 961 ciudadanos mexicanos alrededor del mundo, la abrumadora mayoría en Estados Unidos, donde se inscribieron 157 mil 227.

En Nueva York, la fila para ingresar al consulado abarcó más de seis cuadras, donde imperó la calma a pesar de quejas cada vez más feroces por la larga espera y la poca información que daban las autoridades electorales. Llevo desde las 8 de la mañana y apenas me estoy acercando a la entrada , comentó una mujer que iba acompañada con su hijo después de las 16 horas. Muchos protestaron al suponer que no lograrían emitir sus votos después de una prolongada espera.

La principal queja fue la falta de personal, falta de organización y falta de comunicación , afirmó Gilda Ontiveros, observadora electoral por parte de la organización nacional Fuerza Migrante en entrevista con La Jornada. Señaló que la gente en las filas no contaba con información sobre el proceso, dónde formarse y si alcanzarían a votar, fue como de teléfono descompuesto . Agregó que, entre otras cosas que se detectaron, “el consulado abrió tarde, algunas de las casillas no funcionaron al principio… y dejaron entrar primero a personas que están de paso en Nueva York y no viven aquí”, pero subrayó que sí se atendió con prioridad a personas de la tercera edad y a discapacitados.

En Washington, cientos esperaron para ingresar al consulado mexicano en la capital estadunidense, algunos gozando de la comida mexicana ofrecida por un food truck que se estacionó frente a la entrada de la sede mexicana. A diferencia de algunas de las otras ciudades, los votantes en las filas mantuvieron la calma en un ambiente familiar con niños y amenas pláticas durante la espera en un proceso mejor organizado.