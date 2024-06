No lo sé, pero cuando llegamos a San Jerónimo (en la Universidad del Claustro de Sor Juana, ubicada en el Centro Histórico), era una cantidad enorme de gente que se notaba que estaba ahí y todavía no abrían las mesas. Una cantidad inmensa, de 500 o 600 personas que estaban esperando.

▲ Ciudadanos esperan su turno para votar en la casilla especial ubicada en el Centro Médico en la Ciudad de México. Foto Pablo Ramos

Insulza estimó que algunas de las casillas donde ocurrió este fenómeno eran las especiales, donde acudieron las personas que no estaban en su lugar de residencia. En cambio, ahora estamos aquí en un lugar muy bonito, en la colonia Narvarte, donde hay dos locales pequeños y atienden rápido. Los discapacitados y los ancianos pasan primero y la verdad es que el número es más que manejable .

Con excepción de las largas filas, esto ha sido absolutamente tranquilo, yo no he visto ni un solo incidente. No he visto ni siquiera a alguien enojado, francamente. Esta mañana, en la parte propiamente manual (de instalación de las casillas), se demoraron 20 o 25 minutos en abrirlas y no hubo protestas ni ningún problema .

Insulza añadió que hasta ahora ninguno de los otros miembros de la Misión de Observación ha reportado incidentes en otras entidades de la República.

Como se informó en este diario, la Misión estuvo integrada por 45 expertos extranjeros de 19 nacionalidades, quienes desde el jueves pasado se desplegaron en los estados de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, México, Morelos, Nuevo León, Puebla, Veracruz y Yucatán, además de la capital del país.