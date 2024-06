Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Lunes 3 de junio de 2024, p. 10

La victoria se anunciaba tan aplastante que, al confirmarse, disipó los nubarrones de una tormenta poselectoral con los primeros datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). Un inapelable 2 a 1 que ni siquiera la oleada obradorista alcanzó en 2018: nocaut técnico en el primer round.

Con 21 por ciento de las casillas computadas, la suerte estaba echada: 57 por ciento para la morenista Claudia Sheinbaum y 30 para la opositora Xóchitl Gálvez. Quizá por ello, en la herradura de la democracia, como llaman al salón de plenos del Consejo General del INE (que a lo largo del proceso electoral se convirtió en arena de las más agrias disputas entre ambas coaliciones), se desvaneció un nuevo choque, en el día más importante del proceso.

Al paso de las horas, a golpe de votos, la realidad sobre la elección presidencial se fue haciendo cada vez más patente; tanto que, hasta los más rudos oradores de la coalición oficialista, Sergio Gutiérrez Luna y Gerardo Fernández Noroña, tuvieron conmiseración de sus rivales y salvo tibias referencias a la derrota del Prian evitaron caer en expresiones de rudeza innecesaria.

Pero eso sí, cuando a esa hora (cerca de las 9 de la noche) Sheinbaum aún no se pronunciaba, aunque en el Zócalo ya se preparaba el festejo, Gutiérrez Luna proclamaba en la sesión del INE el triunfo de la doctora. Lo que han decidido los mexicanos es que tendremos continuidad de la Cuarta Transformación (...) se esfumaron los fantasmas que se habían esgrimido de que no iba a haber condiciones para la elección y que el INE no iba a estar a la altura .

Sin la beligerancia que lo caracteriza, porque estamos muy contentos con los resultados , el petista Gerardo Fernández Noroña se ahorró improperios contra la oposición. Sólo una actitud les recriminó: hace seis años, muy rápidamente quien era candidato del PRI, José Antonio Meade, salió a reconocer su derrota y, media hora después, Ricardo Anaya también. (...) Si quieren alargar su agonía, pueden esperar hasta los cómputos del miércoles .

Con un optimismo que contrastaba con el tono derrotista de su voz, el panista Víctor Hugo Sondón coincidió en lo que también los representantes del oficialismo habrían proclamado como eufemismo de cualquier político en campaña: quien ganó fue el pueblo de México .