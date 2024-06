Aseguró que su campaña presidencial fue la única que no recibió financiamiento extraordinario, financiamiento ilegal, que no realizó campañas anticipadas ni precampañas , a pesar de lo que pudo competir no solamente con los partidos tradicionales, con los gobiernos, con las violaciones sistemáticas a la ley, sino con un intento permanente de invisibilización, de reducir el volumen de lo que significaba este movimiento, pero que afortunadamente con el resultado de hoy garantizamos que nunca vuelva a suceder eso .