Por su parte, Clara Brugada aseguró que ganó la contienda electoral en la CDMX con una diferencia de 15 puntos porcentuales ( los capitalinos decidieron que continuara la transformación en la ciudad de México; obtuvimos el triunfo con una ventaja clara e irreversible, así como la mayoría de las alcaldías, diputaciones y senadurías ), aunque el del cártel inmobiliario dijo algo parecido, pero con 5 puntos a mi favor . Cierto es que la práctica del madruguete de los dirigentes políticos sale a relucir en cada elección, pero por mucho que la lleven a cabo no convence a nadie.

Entonces, aunque es clara la ventaja de Morena, si se atienden esas versiones del agandalle, del es así, porque lo digo yo , sin dar una sola cifra, ayer a eso de las 18: 03 horas habría dos presidentas de la República, igual número de jefes de gobierno en la CDMX y dos gobernadores en cuando menos Guanajuato, Veracruz y Yucatán, aunque todo el mundo sabe que las elecciones se ganan con votos, no con saliva ni pronunciamientos triunfalistas.

in mayores incidentes se desarrolló la jornada electoral de ayer: se instalaron 99.8 por ciento de las casillas y la participación ciudadana fue nutrida. Sin embargo, como siempre, el show de los acelerados lo dieron los dirigentes de los partidos políticos participantes en la contienda, que declararon la victoria de sus respectivas fórmulas, adelantándose a los tiempos, las formas y las cifras legales.

Por ello, hay que esperar las cifras oficiales definitivas, aunque queda claro que, desde el principio, en el caso de la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum (quien emitió su voto a favor de Ifigenia Martínez, querida y respetada maestra, combativa y luchadora), siempre se ubicó en un primerísimo lugar. Por cierto, Xóchitl Gálvez también se adelantó a los tiempos ( está claro que ya ganamos ) y se dijo muy optimista, muy contenta, muy confiada con el resultado que, dijo, obtuvieron (aunque no necesariamente en el caso de su candidatura), pero su ojerosa cara de velorio expresaba diametralmente lo contrario.

Quién sabe si Morena se llevó 10 de 10, como asegura Mario Delgado; menos creíble, desde luego, la versión de los tres cochinitos (Marko, Alito y el Chucho), aunque parece tener más solidez la primera de las versiones en cuanto a obtener la mayoría. Por ejemplo, en Veracruz las encuestas de salida dan 15 puntos de ventaja a Rocío Nahle, pero rapidito salió José Francisco Yunes a presumir mi triunfo . Algo similar sucedió en Yucatán, y si nos apuramos, en todos los estados en donde hubo elección de gobernador.

En donde la autoridad electoral debe poner el ojo y actuar en consecuencia, convenciendo al Legislativo para sancionar esta práctica deleznable, es en el cúmulo de mentiras divulgadas a lo largo de las campañas electorales (federal, estatales y municipales), incluso en el mero día. Es repugnante que desde el anonimato, aunque muy bien pagado, sistemáticamente se invente y difunda todo tipo de barbaridades y se achaquen a uno u otro, a conveniencia de sus patrocinadores . Esto no puede quedar impune ni permanecer como algo normal en los procesos electorales, en particular, ni en lo cotidiano , en general . Esos grupos oscuros y quienes los financian no pueden mentir sin consecuencias legales.

Las rebanadas del pastel

Lamentablemente, por horario de entrega, México SA no pudo esperar las primeras cifras del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), pero se mantendrá atento a las cifras oficiales, como debe estar la ciudadanía, la más importante de la jornada electoral.

X: @cafevega

cfvmexico_sa@hotmail.com