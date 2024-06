¿Qué sentido o propósito tiene la carta que envió Alito Moreno al Ejército? Muy lamentablemente ha ocurrido el asesinato de más de 20 candidatos de todos los partidos políticos. Sin embargo, es exagerado afirmar que éstas son las elecciones más violentas de la historia. En la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas, la del fraude salinista, fueron ultimadas más de 400 personas, entre candidatos y líderes sociales; hubo denuncia penal que se fue al archivo. El fenómeno delincuencial que enfrenta el país tiene que ver con el narco, el pago de piso, asaltos, robos, pero no es de tipo político. No son estas unas elecciones que ocurran en medio de un levantamiento armado o una guerrilla contra el gobierno. ¿Entonces qué busca Alito?

in asombros es Claudia. Los conteos de salida de casillas de encuestadoras y medios de comunicación le otorgaban el triunfo. Se esperaba cerca de la medianoche que fueran confirmados por el conteo rápido que daría a conocer la presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei. Los electores habrían votado por la permanencia de la 4T otros seis años. La jornada transcurrió con algunos incidentes. Mañana me ocuparé de las reacciones de la oposición.

Las elecciones más grandes del mundo

Son las de India y coincidieron con las de México. Sólo que la diferencia en número de votantes es enorme. Allá participaron casi mil millones de ciudadanos, en nuestro pais la lista nominal se compone de menos de 100. Todo parece indicar que el primer ministro Narenda Modi conseguirá un nuevo mandato consecutivo, serían 10 años en el poder de su partido Bharatiya Janata (BJP). Bajo el mandato de Modi, India se ha convertido en la economía de mayor crecimiento. En algunos sondeos Modi aparece como el gobernante más popular del planeta, seguido por el presidente López Obrador.

Ex presidente de BBVA enjuiciado

La Fiscalía Anticorrupción española ha pedido que se abra juicio oral contra el ex presidente del BBVA Francisco González y otras 11 personas por cohecho y revelación de secretos en relación con la contratación por parte del banco de empresas vinculadas al ex comisario José Manuel Villarejo, informa El Economista de Madrid, citando a la agencia EFE. La agencia Anticorrupción insta al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón a iniciar procedimiento oral en su contra, al considerar probada la existencia de delitos relacionados con la contratación de empresas vinculadas al ex comisario . Es un tema de espionaje telefónico y otros probables delitos. El actual presidente del banco, Carlos Torres Vila, declaró como testigo el pasado octubre y aseguró que no intervino en modo alguno en la contratación, cuyos detalles conoció por la prensa.

Twitterati

A partir de este histórico proceso electoral debemos ofrecer una nueva cara a la población .

Guadalupe Taddei, @Presidencia_INE

X: @galvanochoa

Facebook: @galvanochoa

Correo: galvanochoa@gmail.com